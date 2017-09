Schappen lege Albert Heijn maandag weer gevuld

In het bericht meldt het team van Albert Heijn Berghem dat de winkel naar verwachting op dinsdag weer helemaal gevuld is. Ook biedt het personeel excuses aan voor het ongemak in de afgelopen weken en is het vaste klanten dankbaar voor hun steunbetuigingen en geduld.



De winkel in Berghem wordt sinds een kleine drie weken niet meer bevoorraad. Dat zou het gevolg zijn van een grote betalingsachterstand van Van Noort bij Albert Heijn. Daarnaast speelt de verkoop van de winkel in Berghem een rol. Van Noort zou een nieuw filiaal in Leiden mogen openen, mits hij zijn zaak in Berghem zou verkopen. Dat is niet gelukt, de koper die er was heeft zich blijkbaar teruggetrokken.