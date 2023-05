Schaven, slijpen, derde plek en vierde periode: dit staat er nog op het spel voor Willem II

Ook ‘maatwerk’ van de burgemees­ter voor dorpshuis Den Domp stuit nog op bezwaren

LAGE ZWALUWE - Nadat de burgemeester zich er persoonlijk mee had bemoeid, is er onlangs een nieuwe vergunning afgegeven voor Dorpshuis Den Domp in Lage Zwaluwe. Maar nog steeds lijkt daarmee niet dé oplossing gevonden te zijn in een langslepende kwestie.