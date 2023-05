‘Scheuren in woningen Heimolen zijn niet het gevolg van ontplofte bommen’, partijen pleiten toch voor andere plofplaats

Bewoner zorgcen­trum krijgt tbs nadat hij in psychose instak op begelei­ders: ‘Er knapte iets in mijn hoofd’

BERGEN OP ZOOM - Twee woonbegeleiders, tevens de bestuursleden, van zorgcentrum Het Adriano Huis in Bergen op Zoom zijn aan de dood ontsnapt na een aanval met een schroevendraaier door een 39-jarige bewoner. De rechtbank in Breda oordeelt dat er tweemaal sprake was van een poging tot doodslag.