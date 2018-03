Schietpartij in woonwijk Rosmalen: 'Ik moest wegduiken voor de schoten'

Weggedoken

Buurt afgezet

De melder van de schietpartij had gezien dat een donkerkleurige Mercedes was weggereden. Terwijl de politie dit verder aan het navragen was bij de melder, zag deze nog een auto wegrijden. De politie heeft de twee 35-jarige inzittenden van dit voertuig aangehouden. Of er bij hen een vuurwapen is aangetroffen, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de rol van de verdachten.