Schijndelse biathlon op 5 maart: handboogschieten en hardlopen

Waspiks bouwplanne­tje direct aan de man gebracht: ‘Telefoon stond roodgloei­end’

WASPIK - Het bouwbord was amper geplaatst of de acht pandjes in Waspik waren al zo goed als verkocht. ,,De telefoon stond roodgloeiend ja’', reageert Schelley Schellekens van makelaarskantoor Next Nieuwbouwmakelaars in Den Bosch.