Schikking tussen Grass Company-oprichter Johan van Laarhoven en justitie: nog even geduld aub

BREDA/TILBURG - Al 2,5 jaar lang zijn er gesprekken over een schikking tussen Grass Company-oprichter Johan van Laarhoven en het Openbaar Ministerie, maar de finish is nu in zicht. Als die schikking er komt, is de strafzaak tegen de voormalige eigenaar van Brabants grootste coffeeshopketen van de baan.

In de rechtbank van Breda sprak officier van justitie Charles Wiegant donderdagmorgen over ‘een gestage voortgang’ van de gesprekken over een schikking. Die gesprekken gaan vooral over de vraag hoeveel geld de verdachten op tafel moeten leggen om strafvervolging af te kopen. Behalve Johan van Laarhoven zijn ook zijn broer Frans en de huidige directeur van The Grass Company betrokken bij de gesprekken.

Te weinig belasting betaald

Justitie verdenkt dat de coffeeshops (twee in Tilburg en twee in Den Bosch) jarenlang te weinig belasting betaalden. Als gevolg van die sjoemelpraktijken zou de Staat zeker twintig miljoen euro zijn misgelopen. Het strafrechtelijk onderzoek tegen The Grass Company begon al in 2011. Oprichter Johan van Laarhoven woonde toen al drie jaar in Thailand.

Nadat justitie de Thaise autoriteiten om hulp vroeg, ging Thailand zelf over tot arrestatie van de Tilburger en zijn vrouw. Uiteindelijk zaten de twee 5,5 jaar in de gevangenis, onder erbarmelijke omstandigheden. In 2020 keerde Van Laarhoven terug naar Nederland, waar hij nog een bijna een jaar in de Vughtse gevangenis moest zitten.

Het Openbaar Ministerie haalde na de terugkeer van Van Laarhoven de strafzaak weer uit de mottenballen, maar in februari 2021 werd duidelijk dat beide partijen in gesprek zouden gaan over een schikking. De radiostilte over de onderhandeling werd donderdagmorgen doorbroken tijdens een zitting van de rechtbank in Breda. Daar werd duidelijk dat een akkoord in zicht komt. De advocaat van -de niet aanwezige- Johan van Laarhoven zei te hopen dat de rechtbank in oktober een nieuwe zitting zou kunnen schrijven.

Buitenlandse bezittingen

Zo’n zitting is nodig omdat de rechtbank de strafzaak formeel moet beëindigen. Wanneer er iets over de inhoud van de schikking naar buiten komt, is nog niet duidelijk. Officier van justitie Wiegant gaf te kennen dat de besprekingen ook zo complex zijn omdat de verdachten veel bezittingen in het buitenland hebben.

Justitie heeft daar beslag op laten leggen, buitenlandse rechters moeten meewerken om dat ongedaan te maken. ,,We zijn wat te optimistisch geweest over de vraag hoe snel dat zou kunnen”, sprak Wiegant. Als voorbeeld noemde hij de stroef verlopende contacten met de ‘Spaanse magistratuur’.

De Van Laarhovens en The Grass Company hebben overigens ook nog de fiscus achter zicht aan. Ook die claimt -met terugwerkende kracht- de niet betaalde miljoenen.