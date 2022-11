Schoonzus Silvana Heber begint inzamelingsactie voor achtergebleven dochters

Het beoogde bedrag is 10.000 euro. ‘Silvana heeft twee dochters en voor hen wil ik, de schoonzus van Silvana, namens de familie geld inzamelen voor de twee dochters, zodat ze hiermee een klein beetje ondersteuning krijgen die ze zelf mogen kiezen; zoals een gedenkhoekje of een ander bijzonder aandenken voor hun moeder’, staat er in de actie.



‘En het geld dat overblijft is voor later voor hun studie of andere essentiële zaken.’ Verder bedankt de familie wederom iedereen die meeleefde tijdens de zoektocht naar Heber.