Schoonzussen Ghislaine en Josine starten een kledingbank in Tilburg: 'Het is zó snel gegaan'

Ghislaine de Roij (36) en Josine van Geffen (36) laten Tilburgers, die dat normaal niet zomaar kunnen, rustig outfits en meer uitzoeken. "In anderhalve maand tijd hielpen we al meer dan zeventig mensen met onze kledingbank in Tilburg."

Ghislaine en Josine zijn niet alleen zakenpartners, maar ook schoonzussen en vriendinnen. “Ik ben getrouwd met de broer van Josine. Toen ik Josine ontmoette, hadden wij gelijk een klik. Een paar maanden geleden zaten we allebei op een punt in ons leven dat we iets wilden doen voor een goed doel. Alleen wisten we nog niet wat.”

Heel verzachtend

Het eurekamoment had Ghislaine midden in de nacht. Al zappend kwam ze ineens een programma tegen waarin een alleenstaande vader kleding mocht uit zoeken in een kledingbank in Vlissingen. “Ik dacht: wat mooi dit. Kleding uitzoeken is heel verzachtend. Het lost geen problemen op, maar het draagt bij aan hun situatie. Je zorgt letterlijk voor warmte want je geeft kleding. Dat leek mij leuk om als vrijwilliger ook te doen. Bleek dat we dat helemaal nog niet hadden in Tilburg! Het was vier uur ’s nachts en ik wilde Josine gelijk een berichtje sturen, maar ik heb even gewacht.”

Tekst loopt door na de foto >

Maar 40.000 in Nederland

Josine: “Volgens mij had ik het berichtje uiteindelijk om zeven uur ’s ochtends. Ze mocht mij om tien over zeven bellen. Ik was meteen superenthousiast. Toen zijn we diezelfde week nog gaan zitten om een bedrijfsplan te maken.” Ghislaine: “Al snel kregen we een ANBI-status, zodat wij geen belasting over donaties hoeven te betalen en het voor bedrijven heel interessant is om bij ons te doneren. Er zijn maar zo’n 40.000 ANBI-stichtingen in Nederland.”

Fijn kerstcadeautje

Ghislaine en Josine wilden rustig beginnen en hadden eerst het plan om in juni 2023 te openen. Maar toen konden ze eind november ineens terecht in een oud schoolgebouw in Stappegoor. “Al voordat we een pand hadden, stroomden de aanvragen binnen. We hebben niet eens reclame hoeven maken! Die aanvragen hebben we gelijk verwerkt in de vorm van pakketten, zodat we deze mensen nog in de winter konden helpen. Op tweede kerstdag ben ik de eerste pakketten gaan afleveren bij onder andere moeders met veel kinderen. Dan kom je daar aan de deur met tassen vol kleding… zo fijn om te doen.”

Tekst loopt door na de foto >

Hoog snuffelgehalte

Inmiddels zijn de dames een paar maanden open. Al binnen twee maanden barstten ze uit hun jasje. In een klein lokaal staan rekken vol met kleding en tassen. Zowel voor kinderen, heren en vrouwen. De ruimte heeft een hoog snuffelgehalte, waarbij mensen lekker een luchtje mogen opspuiten of een frutseltje voor in het haar of en ketting mogen uitzoeken. Josine: “Er hangt zoveel moois tussen dat ik zo in mijn eigen kast zou hangen. Als er een gek luchtje aan zit of als iets kapot is, nemen we het niet aan.”

Portemonnee hoef je niet te pakken

Ghislaine en Josine maken vaak mee dat mensen willen betalen. “Mensen zijn soms beduusd dat dat niet hoeft en willen hun portemonnee pakken. Maar daar doen we niet aan!” Josine: “We krijgen ook veel foto’s achteraf met het berichtje: ‘Dit zit als gegoten.'” Ghislaine kan daar geen genoeg van krijgen. “Ik lees dat ’s avonds nog een keer terug en dan val ik gewoon met een lach in slaap.”

Tekst loopt door na de foto >

Op basis van goed vertrouwen

Wie gratis kleding wil uitzoeken, kan zich gewoon melden via de website van Stichting Second Best Life. Ghislaine: “Controleren doen we niet, want er zijn ook mensen die net tussen wal en schip vallen. Dan verdien je bijvoorbeeld 50 euro meer dan de armoedegrens, maar heb je de kleding net zo hard nodig. Daarom is dit op basis van goed vertrouwen. Als iemand daar misbruik van maakt, nou ja, veel plezier met je gratis trui. Karma komt je nog wel een keer halen.”

Nog meer mensen helpen

Ghislaine en Josine runnen de kledingbank nu naast hun andere werk. Ze dromen van een grote snuffelwinkel waar mensen lekker kunnen rondlopen en waar je elke dag binnenloopt om kleding te doneren. Ghislaine: “Als het zo hard gaat als nu dan hebben we volgende winter hopelijk een groter pand zodat we nog meer mensen in de kou kunnen helpen.”

Zelf ook mensen helpen door te doneren aan de kledingbank? Dat regel je via de website door een afspraak te maken. Vooral kleding voor mannen is erg welkom.

