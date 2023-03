Schuur in Molenschot dicht na vondst hennepkwekerij

Fouten gerepa­reerd, Raad van State keurt woningplan Kerkeind in Valkens­waard nu wel goed

DEN HAAG/VALKENSWAARD – In tweede instantie is het de Valkenswaardse gemeenteraad toch gelukt de Raad van State ervan te overtuigen dat de bouw van een tiental woningen aan het Kerkeind een goed idee is.