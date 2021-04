Scooterrijder overleden na botsing tegen boom in Sint-Oedenrode

Man (37) steekt zichzelf in brand bij tankstati­on: ‘Spijt dat ik zoiets heb kunnen doen’

4 maart De beelden van een man die zichzelf en zijn auto in brand steekt bij een tankstation in Tilburg zijn uitermate heftig. Dat vindt ook de verdachte zelf. ,,Ik wilde de pijn en het verdriet over mijn kinderen niet meer voelen’’, zegt de 37-jarige Oirschottenaar tegen de rechtbank.