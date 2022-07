Scooterrijder overlijdt bij aanrijding, auto raakt hem als hij wil oversteken

De scooterrijder stak rond 00.30 uur een oversteekplaats over en kwam in botsing met een auto. Door de zware aanrijding is de scooterrijder direct overleden.



Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar is niet geland. De automobilist is door ambulancepersoneel nagekeken, maar raakte niet gewond.



De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waardoor de weg op de Wielewaal enige uren dicht was. De automobilist is aangehouden door de politie.



Later meer.