Secretaresse neust jarenlang in gegevens van bekende voor ‘wraakroman’ van partner

Over een periode van vier jaar - van juni 2014 tot en met juni 2018 - verkreeg de secretaresse in totaal 379 keer onrechtmatig toegang tot de medische dossiers van de vrouw met wie haar man jarenlang in een vechtscheiding verwikkeld was. Ook keek ze in de dossiers van haar mans dochter en in die van de moeder van de ex.



De man van de secretaresse gebruikte de informatie uit de dossiers voor een roman, die in mei 2018 werd gepubliceerd. Niet alleen zijn ex wordt hierin zwart gemaakt, ook haar familieleden komen aan bod.



Volgens NRC gebeurt dat niet onder hun echte naam, maar wel met hun juiste verjaardagen, straatnamen of gevolgde studies. Het boek is uitgebracht door een uitgeverij die door de secretaresse is opgericht.