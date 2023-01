Senioren krijgen ‘les’ over regels in bus en trein: ‘Vroeger kocht je een kaartje en klaar was Kees’

met video Zwaailich­ten, politie­lint en met 170 per uur over de Ring­baan-Oost: ‘Nog dertig seconden, dan gaan we weer’

TILBURG - Met snelheden van 90 tot 170 kilometer per uur reed een BMW maandagavond over een deel van de Ringbaan-Oost in Tilburg. De politie verrichtte metingen om zo nauwkeurig mogelijk de snelheid vast te stellen waarmee de veroorzaker van de fatale aanrijding afgelopen 21 december reed.

8:22