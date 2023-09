Shinen tijdens de lichtsloepenparade? Inschrijven kan nog

Woning ontruimd vanwege gaslek in centrum Tilburg: ‘Geef hulpverle­ners de ruimte’

TILBURG - In het centrum van Tilburg is rond 17.50 uur een gaslek ontstaan. De brandweer is uitgerukt en doet onderzoek rondom een woning aan de Stationsstraat. Dat pand is inmiddels ontruimd. ,,Het gaat om een behoorlijke gaslekkage. Er wordt een verder plan van aanpak gemaakt.”