Shoppen geblazen: dit is wanneer NEW YORKER in Tilburg opent

met video Man (22) die in Den Bosch is opgepakt na wilde achtervol­ging, werd maanden gezocht voor een plofkraak: ‘Eindelijk’

DEN BOSCH - De 22-jarige man die donderdagavond is aangehouden in Den Bosch na een urenlange politieachtervolging, werd al maanden gezocht door de politie voor een plofkraak. De achtervolging begon in Limburg en eindigde in de Kempenlandstraat in Den Bosch.