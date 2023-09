Sinkhole in Loon op Zand, gemeente zet straat af: lekkende rioolbuis is vermoedelijk de oorzaak

Vier mannen aangehou­den na ruzie bij tankstati­on, bloedende gewonde behandeld in ambulance

TILBURG - Een persoon is maandagavond bij een conflict in Tilburg gewond geraakt. De politie trof naast het slachtoffer vier mannen aan. Zij zijn aangehouden. De ambulance is opgeroepen om het slachtoffer in de Mascagnistraat na te kijken.