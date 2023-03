Sjirk van der Zee was predikant met hart en ziel – en met heel veel boeken

In herinneringSLEEUWIJK - Op 7 februari 2022 overleed Sjirk van der Zee op 87-jarige leeftijd. Hij was een dominee in hart en nieren. En een pleitbezorger voor de staat Israël. ,,Maar met een kritische blik.”