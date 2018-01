Slachtoffer parkeerruzie met oud-voetballer ligt op intensive care

ROOSENDAAL - Het slachtoffer van de parkeerruzie op 5 januari aan de Burgemeester Prinsensingel in Roosendaal ligt sinds woensdagavond op de intensive care van het Bravis ziekenhuis. Verdachte in deze zaak is de oud-Willem II-voetballer Virgil M.

Volgens zijn zoon Steven van Akelijen is de man maandagavond ernstig verzwakt en met een longontsteking weer opgenomen in het ziekenhuis. Hij mocht op eigen verzoek thuis wachten op een operatie aan zijn elleboog. Die stond gepland voor morgen, maar is inmiddels uitgesteld. Eerder werd het 68-jarige slachtoffer meerdere keren geopereerd aan een dubbele enkelbreuk die hij opliep in het treffen met de Nederlandse profvoetballer Virgil M. (24), oud-speler van Willem II en nu actief voor het Bulgaarse PFK Ludogorets.

Koorts

,,Mijn vader heeft 41 graden koorts en een te lage bloeddruk. Hij is bovendien hartpatiënt. Op dit moment is hij nog steeds niet stabiel’’, zegt Steven van Akelijen die uit Curaçao is overkomen om zijn ouders bij te staan. ,,Het is een extra schok voor mijn ouders nu er op Facebook beledigingen worden geuit aan hen. Alsof het racisten zijn. Ik kan je verzekeren: dat is niet het geval. Ik ben niet opgevoed in een dergelijke cirkel van haat. Zelf ben ik homoseksueel en daar gaan mijn ouders op een hele fijne manier mee om. Het is ongelooflijk met wat voor een gemak mensen van achter hun computer beledigingen de wereld insturen. Ik word daar heel erg verdrietig van. Ik wil mijn vertrouwen in de mensheid niet verliezen.’’

Getuigenverklaringen

De oud-Willem II-voetballer moet op 30 maart voor de Bredase rechtbank verschijnen op verdenking van mishandeling. Zijn advocate Noortje Lut zei eerder dat er meerdere getuigenverklaringen zijn waaruit blijkt dat haar cliënt uit zelfverdediging heeft gehandeld. Steven van Akelijen is hier verontwaardigd over. ,,Het was absoluut geen zelfverdediging. Hij gaf zijn bril aan de kennis die bij hem was en stapte zelf op mijn vader af’’, zegt hij.

Volgens de verklaringen die door de politie zijn opgetekend, is het slachtoffer door de profvoetballer tegen zijn enkel onderuit geschopt. De verwondingen aan zijn elleboog liep hij op door de val.

