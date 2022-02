Slachtoffers vertellen over brute woningoverval Nuland: ‘Ze dreigden mijn vrouw dood te schieten’

Klap met pistool

Te goed van vertrouwen

Het tweetal gaat ervandoor met sieraden en spaargeld. Het slachtoffer dat op zijn hoofd is geslagen, probeert nog achter de overvallers aan te gaan. Maar hij voelt al snel dat het niet goed gaat. In het ziekenhuis wordt duidelijk dat er een scheurtje in zijn schedel zit, ontstaan door de klap. ,,Ik heb nog steeds last van hoofdpijn”, vertelt hij een maand later.



,,Het ergste vind ik nog dat ons dit is overkomen, terwijl ik mijn vader altijd gewaarschuwd heb nooit in dit soort oplichtingspraktijken te trappen,” vertelt de vrouw in het programma. ,,Ik ben te goed van vertrouwen geweest.”