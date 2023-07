Slachtvisite op de Noordkade: ook in Veghel mist Betje Big de ‘kerremenèij’

Slingeren­de en bellende fietser heeft een bijzondere verklaring voor zijn gedrag: ‘Ik word vader’

Agenten zagen in de nacht van zaterdag op zondag in Vlijmen een fietsende man waarbij drie dingen opvielen. Hij slingerde over de weg, was aan het bellen en reed zonder verlichting. Hij kwam met een bijzondere verklaring.