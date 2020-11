Slager had vlees uit 2013 in de vriezer, werkstraf en boete geëist

Etiketten die ontbraken en een administratie waaruit niet bleek waar partijen vlees vandaan kwamen. Nee, de officier van Justitie had maandag voor de rechtbank in Den Bosch geen goed woord over voor de manier waarop Marcel V. in de zomer van 2016 vlees verkocht aan stichting Boodschappenbank uit Boxtel. Via deze stichting ging het vlees voor 2,50 euro per kilo naar minima in heel Nederland.