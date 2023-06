Slapen mag wel op bovenverdieping Emmastraat, maar wonen niet

Wil je een andere dokter na overname Co-Med? Dat valt niet mee in Waalwijk

WAALWIJK - Co-Med kan door met de overname van de huisartsenpraktijk in Waalwijk, ook al ging het in Reusel mis. Wie nu liever naar een andere dokter wil, krijgt het lastig. Bij meerdere praktijken in Waalwijk geldt een patiëntenstop.