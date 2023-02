Sluiting Mijn Keuken is ‘aderlating’ en mogelijk niet de laatste: ‘Dit soort restaurants is een uitstervend ras’

Reeks blunders van scheids­rech­ter Kamphuis maakt einde aan inhaalrace Willem II

Zelfs drie wedstrijden op rij winnen was niet voldoende voor Willem II om de kloof met de top-twee te verkleinen tot een nog enigszins behapbare portie. Daarvoor was ook een driepunter in Almelo noodzakelijk, maar die kwam er gisteravond niet. Wel nog net een - verdiend - puntje door een later treffer van Jizz Hornkamp. Maar scheidsrechter Kamphuis pakte de - negatieve - hoofdrol.