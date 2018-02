'Smakeloze grap' kost D66-kandidaat Best de kop

Raats ontdekte dat Van der Heijden voor D66 op de kieslijst in Best zou verschijnen en maakte er op social media melding van. Voorzitter van D66 De Kempen Marion Hinderdael zegt dat de jonge D66'er wel iets had verteld over een ruzie op school. Dat deed hij nadat Raats begin januari online zijn ongenoegen uitte over de plek op de kieslijst van zijn oud-studiegenoot. Maar Van der Heijden had niet exact uit de doeken gedaan wat zich had voorgedaan en vertelde dat het achter de rug was.