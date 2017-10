Snoeier breekt pols nadat ladder opzettelijk wordt weggetrokken

Veel vraagtekens rond verijdelde he­li­kop­ter­ka­ping

11:51 BUDEL/MAARHEEZE - Het blijft vooralsnog onduidelijk wat zich na de mislukte helikopterkaping in Budel woensdagmiddag precies heeft afgespeeld. Was dat het begin van de achtervolgingen van de Amsterdamse criminelen tot in Maarheeze en het Limburgse Roosteren?