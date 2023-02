Someren maakt pas op de plaats bij windmolenplan Diepenhoek

Marco stond op punt om op winter­sport te gaan, toen hij ineens naar Turkije moest : ‘Werkte 21 uur per dag’

Marco Gaebler uit Cuijk coördineerde afgelopen week in Turkije het reddingswerk van maar liefst 4500 hulpverleners. Hij moest ingrijpende besluiten nemen, maar kijkt tevreden terug. ,,We hebben nog nooit bij een ramp zo veel mensen kunnen redden.” In een documentaire is het heftige werk te zien.