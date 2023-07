Someren schrapt extra belastingverhoging voor 2024, kunstgras voor korfbalsters Lierop wordt onderzocht

Stille Getuigen Een inspraak­avond? Die had de lokale democratie honderd jaar geleden niet nodig

OSS/MAASHORST - De inspraakavond, het is een bekend fenomeen van tegenwoordig. Elke gemeente heeft ze om op die manier te horen wat de inwoners te wensen hebben. In het verleden was er ook inspraak, al ging dat er wel iets anders aan toe.