Sonja Grinwis uit Zevenbergen schrijft debuutroman. ‘Hoofdpersoon staat mijlenver van mij af, heerlijk om op los te gaan’

Lintje Josien Borsje voor inzet tegen Alzheimer

GENDEREN - Josien Borsje-Groeneveld (77) uit Genderen mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding woensdagavond uitgereikt in de Gruyterfabriek in Den Bosch, voor burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena.

12:50