Souplesse, gratie en charme in het kwadraat bij hengstenshow in Den Hout

Ongekende climax: Nulandse korfbal­sters van Be Quick veroveren landstitel na treffer in laatste seconde

In een overvolle Maaspoort in Den Bosch hebben de korfbalsters van Be Quick uit Nuland beslag gelegd op de landstitel in de zaal. In de finale werd regerend landskampioen Rosolo uit Reusel met 13-12 verslagen. In de allerlaatste seconde tekende Lisa Coppens voor de winnende treffer.