Spandoek voor politiebureau: ‘Hier werken de helden die ondanks het virus gewoon staan te flitsen’

Opvang bewoners na plofkraak Uden: ‘Ik sta in m'n nachthemd in het gemeente­huis’

11:43 UDEN - ,,Na die enorme knal zijn we buiten gaan kijken. Toen we terug naar binnen wilden, mocht dat niet meer.” Walter Goossens verklaart hoe hij totaal onvoorbereid in het holst van de nacht naar het gemeentehuis van Uden werden overgebracht. ,,Ik sta hier in mijn nachthemd met een winterjas eroverheen", vertelt zijn vrouw.