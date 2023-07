Spandoeken naast A4 moeten toerist en dagjesmensen naar Markiezenstad lokken: ‘Liefst langs alle wegen’

Er hoeft geen boom om voor de snelfiets­rou­te tussen Tilburg en Goirle, maar A58 wordt nog een uitdaging

TILBURG - Op de fiets vanaf station Tilburg, via Noordhoekring, Lange Schijfstraat, Sint Annaplein, Trouwlaan, Stappegoorweg en Professor Goossenslaan en dan over of onder de A58 naar Goirle. Dat wordt, als het aan het Tilburgse college ligt, de snelle fietsverbinding naar Goirle.