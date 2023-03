Speciaal team moet overlast azc Budel terugdringen, eerst tien maanden als proef

Een kleine groep asielzoekers zorgt al geruime tijd voor overlast in Budel. ,,Deze groep verpest het voor de rest en ondermijnt het draagvlak van opvang voor mensen die vluchten voor oorlog of vervolging”, zegt het ministerie.

,,Voor mensen die onze bescherming vragen, maar vervolgens onze gastvrijheid misbruiken heb ik geen enkel begrip. De groep asielzoekers die overlast veroorzaakt is weliswaar klein, maar de impact bij degene die het overkomt is enorm”, zegt Van der Burg.

Ervaring opgedaan in Ter Apel

De toezichthouders gaan in eerste instantie alleen op werkdagen aan de slag, maar het ministerie zegt dat ze eventueel ook op andere dagen ingeroosterd kunnen worden als blijkt dat dat beter is. In Ter Apel is al ervaring opgedaan met een vergelijkbaar team.