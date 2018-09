Spectaculair ontsnappingsplan met heli had bloedbad kunnen worden

EINDHOVEN - Het spectaculaire plan om de Eindhovense crimineel Benaouf A. met een helikopter uit de gevangenis te bevrijden, is verijdeld. Maar het had vorig jaar oktober op een bloedbad kunnen uitlopen, met zwaarbewapende mannen die boven een luchtplaats vol beveiligers zweven, meldt het Parool . Vanaf dinsdag dient de strafzaak.

De helikopterverhuurder ('vervoer op hoog niveau') had de Dienst Luchtvaartpolitie getipt en de Amsterdamse recherche had een flinke groep, veelal jonge, Amsterdamse verdachten in beeld - ook letterlijk. De plek achter de balie van Kempen Airport, bij Budel, was overgenomen door een undercoveragent.

Middelpunt van politieactie

De jonge criminelen die hun leider Benaouf A. met een helikopter en bewapend met kalasjnikovs van de luchtplaats wilden takelen van de gevangenis in Roermond, bevonden zich onwetend in het middelpunt van een grote politie­actie.



Toch waren zij niet de enigen die werden verrast, 11 oktober vorig jaar.

Ook de opsporingsdiensten vielen van de ene verbazing in de andere door de enorme operatie die de verdachten bleken te hebben opgezet.



Alles werd steeds groter dan gedacht.

Kalasjnikov's

Ze hadden niet één gestolen snelle bolide om in te vluchten, maar twee gestolen BMW's én een Audi. Plus nog drie onopvallende (huur)­auto's.



De groep had meerdere kalasjnikovs bij zich, plus meerdere handvuurwapens en op een onderduikadres lag nóg een kalasjnikov.



Dozen vol zelfgemaakte kraaienpoten moesten tijdens de verwachte achtervolgingen de politie op afstand houden.



Voor de onderlinge communicatie waren prepaidtelefoons aangeschaft, ouderwetse Nokia's - wat voor de recherche een mazzeltje was omdat ze die kon afluisteren en de verdachten er openlijk door spraken.

Romantische vlucht

Benaouf A. had in de gevangenis meerdere telefoons, waaronder versleutelde 'PGP-Blackberry's' (Pretty Good Privacy) en een telefoon met een stemvervormer, waarmee hij inbelde precies toen hij mocht luchten en de bevrijdings­actie had moeten beginnen.



Overigens werden uiteindelijk alle gevangenen op de luchtplaats gefouilleerd en vonden de bewakers zo'n twintig (!) illegale telefoons.



Terug naar de poging tot kaping op het vliegveld even verderop in Budel.

Quote Wat vervolgens gebeurt, valt ver buiten het draaiboek

Als Houssain el M. zich daar rond half twee 's middags met een inderhaast bij een benzinepomp gekocht bosje bloemen meldt bij het helikopterplatform, zogenaamd voor de romantische vlucht waarmee hij zijn vriendin bij verrassing wil oppikken bij Weert, wordt hij volgens plan in zijn nek gesprongen door vijf leden van een arrestatieteam.



Wat vervolgens gebeurt, valt ver buiten het draaiboek. De commandant van een Haags observatieteam dat voor assistentie naar Limburg en Brabant wordt gedirigeerd, denkt eerst dat 'die Amsterdammers niet sporen, met hun James Bondscenario', zal hij later zeggen.



Toch, de werkelijkheid wordt gekker dan de gemiddelde film.

Landingsplaats

De helikopter vliegt zonder Houssain el M. toch naar de afgesproken tussenlandingsplaats in Weert. Daar wacht niet Houssains vriendin, maar de uit Colombia ingevlogen helikopter­piloot Alvaro G.B. en drie Amsterdamse twintigers, in een van de gestolen BMW's.



Als een arrestatieteam ze wil klemrijden, geeft bestuurder Sofyan el H. vol gas, ramt één van de auto's van het arrestatieteam en gaat er met een noodgang vandoor, ook op topsnelheid over de vluchtstrook.



Wilde achtervolging

De BMW crasht bij een bosperceel aan de Koenraadtweg in Maarheeze, waar El H. wordt gepakt maar de drie anderen een bos in rennen en ontkomen. In de BMW liggen vuurpijlen, kraaienpoten en een autoband aan een touw, voor de ontsnapping.

Langs de vluchtroute vindt de politie een kalasjnikov en een handvuurwapen.

Intussen wacht een ander groepje met de twee andere gestolen snelle bolides in Roermond, in de buurt van de gevangenis waar Benaouf uit had moeten worden getakeld. Een observatieteam houdt ze in de gaten.



Als een arrestatieteam de Audi wil klemrijden, drukt de Frans-Marokkaanse bestuurder van de Audi, Jaouad Aaros, het gaspedaal vol in.

Patroonhouders

Na weer een wilde achtervolging, waarbij de inzittenden een automatisch wapen en een tas met patroonhouders en munitie uit het raam gooien, klapt de Audi bij verkeerslichten achterop de auto waarin twee inzittenden voor rood wachten. Hun verwondingen vallen mee.



Bestuurder Aaros rent weg en wordt door het arrestatieteam doodgeschoten. Zijn bijrijder wordt gearresteerd.



Zowel in de Audi als in de in Roermond al aangehouden BMW liggen jerrycans met brandstof en vuurpijlen om die brandstof makkelijk aan te steken, plus bakken zelfgemaakte kraaien­poten.

Spectaculaire dag

Die blijken zelf gemaakt in het onderduikadres van de groep aan de Amandelstraat in Amsterdam-Noord. Daar liggen nog wat van de bij de Praxis aangeschafte pvc-buizen en spijkers - en spullen van de Colombiaanse piloot.

In de cel van Benaouf A. ligt, behalve de telefoons, een getekende plattegrond van de luchtplaats. Een foto van die plattegrond zegt de Colombiaanse piloot te hebben gezien in de telefoon van Houssain el M.



Behalve de verdachten die op 11 oktober ­meteen zijn gearresteerd, pakt de recherche stap voor stap ook de anderen op.

Oververhit

Afgelopen woensdag meldt zich als laatste ook de voortvluchtige Abdelghafour L. (39), die de hele actie heeft geregisseerd volgens de Colombiaanse piloot. In totaal staan negen verdachten terecht.



Die piloot heeft als enige kort na zijn arrestatie in Parijs een uitgebreide verklaring afgelegd - al wil hij die niet meer herhalen.



Als de opsporingsdiensten na een oververhitte, spectaculaire dag zijn uitgehijgd, vragen de sleutelspelers zich af wat allemaal had kunnen gebeuren.



