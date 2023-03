Speelgoed uitzoeken en schenken aan de Speelgoedbank in Oirschot: ‘Kinderen leren zo anderen te helpen’

OIRSCHOT - Voor alle kinderen uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen is een Speelgoedbank opgericht door WIJzer en Sint Odulphus van Brabant Parochie. Ouders en kinderen kunnen daar iets uitzoeken, voor zichzelf of als verjaardagscadeautje voor een kind.

,,Het idee is mede afkomstig van de voormalige Oostelbeerse dorpsondersteuner Hennie Deenen. Voor minder daadkrachtige gezinnen werden er in de decembermaand al speelgoedpakketten gemaakt. Er bleek daarna nog speelgoed over waar niks meer mee werd gedaan. Daar hebben we iets op verzonnen. De Speelgoedbank,” zo vertelt dorpsondersteuner Tiny van de Ven.

Speelgoed inleveren

Kinderen die thuis ook speelgoed hebben liggen dat ze niet meer gebruiken, kunnen dit bij de Speelgoedbank inleveren. In ruil daarvoor krijgen ze dan muntjes. Daarmee kunnen ze op hun beurt weer speelgoed uitzoeken. Muntjes worden tevens verspreid via de jeugdhulpverleners vanuit WIJzer, dorpsondersteuners, de voedselbank en scholen. Van de Ven: ,,Kinderen leren zo anderen te helpen. Daarbovenop leren ze een stukje duurzaamheid in acht te nemen, door speelgoed een tweede leven te geven.”

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 in de serre achter het Parochiecentrum, Nieuwstraat 17 in Oirschot kunnen ouders en kinderen bij de Speelgoedbank terecht. Er kan op die middag speelgoed uitgezocht worden, en inwoners kunnen maximaal één stuk speelgoed inleveren. Bij het inleveren van meerdere aantallen speelgoed vraagt de organisatie om dit aan te melden via speelgoedbank@odulphusvanbrabant.nl