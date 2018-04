Splinternieuwe Iphone X ontploft in jaszak: 'Er kwam rook onder de tafel vandaan'

Gloeiendheet toestel

Barten pakte zo snel als hij kon het gloeiendhete toestel uit zijn jaszak en gooide het op de grond. "Het toestel rookte op dat moment nog wel en was super heet, maar ik heb hem meteen losgelaten", blikt hij terug. Ook zijn jas trok hij zo snel mogelijk uit. "Er bleek een gat in mijn jas te zijn gebrand", zag ik toen ik hem uitdeed. "Er zaten ook gloeiende randjes op mijn spijkerjas. Die heb ik uitgeslagen. Ik heb geluk gehad dat ik het toestel in de zak van mijn spijkerjack had en niet in mijn broekzak. Dan was het misschien minder goed afgelopen. Ik droeg een spijkerjack, trui en t-shirt. Die kleren hebben alles tegengehouden."

Duurste toestel

Vanwege de tentamenweek was het in de kantine van de TU/e op het moment niet heel druk. Een paar mensen zagen het incident gebeuren. Barten is wel enorm geschrokken van zijn brandende Iphone. Hij had het duurste toestel van Apple amper vier dagen in zijn bezit. "Je verwacht niet dat zoiets kan gebeuren. Ik had hem bij Tele2 online gekocht dus gewoon bij een officiële winkel", vertelt hij. Een nieuw toestel heeft hij nog niet gekregen. "Ik heb meteen met Tele2, met een ander toestel uiteraard", grapt hij, "gebeld, maar zij konden niets doen. Toen ben ik langs de Amac in Eindhoven gegaan en zij verwezen me door naar AppleCare omdat het een uniek geval was. Nu twee weken later ben ik nog altijd aan het wachten. Ze moesten een hoop regelen, maar ik vind het erg lang duren. Apple wilde ook dat ik het toestel naar Amsterdam naar de winkel zou brengen, maar dat is voor mij te ver reizen. Ik heb het nu druk met tentamens en deadlines. Ze zijn aan het kijken hoe ze hem kunnen komen ophalen, want DHL wil het toestel in verband met brandgevaar niet verzenden."