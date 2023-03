Spoedplan voor opvang asielzoekers in Roois chaletpark zorgt voor spanningen

LIVE eredivisie | Go Ahead Eagles krijgt vanavond bezoek van RKC Waalwijk

RKC Waalwijk is de laatste weken in uitstekende doen. Het maakte het Ajax en PSV zeer moeilijk en boekte daarnaast nog eens vier overwinningen in de eredivisie. Vandaag wacht een ontmoeting met nummer twaalf Go Ahead Eagles. Je blijft op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen door het volgen van ons liveblog.