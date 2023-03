Sportgala Roosendaal maakt kanshebbers bekend: wie worden sportman, -vrouw en -team van het jaar?

Openbrekin­gen-golf­je in belangrij­ke straten van Tilburgse binnenstad: ‘Dit moet nu eenmaal gebeuren’

TILBURG – Van stapstraat Korte Heuvel die open moet tot koopader Heuvelstraat die al voor een deel is opengewerkt. De komende maanden is het werkzaamheden-bal in de Tilburgse binnenstad. ,,Een beetje wringen, maar het is best te doen.”