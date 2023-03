Sportkamer van een sportfanaat op grote hoogte

Hobbykamer van...BREDA - Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten u elke week zo’n ruimte zien.

De hobbykamer van Cock van Blerck (90) grenst direct aan de woonkamer van het appartement van waaruit hij, samen met zijn vrouw, (dit jaar 65 jaar getrouwd) kijkt over het centrum van Breda.

Het is duidelijk de hobbykamer van een sportman in hart en nieren. Twee hometrainers, een matje, een medicine ball en enkele oefen-elastieken. Én een muzikant, zo blijkt uit de bugel en trompet. ,,Ik het 20 jaar gespeeld bij ‘Ploegske’.

Quote Daar zitten geen weggever­tjes bij Cock van Blerck, Sportman

In een kast zien we een deel van de vele medailles en bekers die hij in zijn lange en veelomvattende sportcarrière verzamelde. ,,En daar zitten geen weggevertjes bij.” Op Van Blercks palmaris prijkt, onder andere, een derde plek op het Nederlands kampioenschap lange afstanden op de weg, militair marathon kampioen en een deelname met de Nederlandse atletiek ploeg in de zevenlanden wedstrijd.

,,En dit vlaggetje hier”, wijst hij op een blauw-wit vaantje, ,,is een herinnering aan de Bouvigneloop die ik samen met een maat indertijd heb opgezet. Dit vlaggetje kregen we van Israëlische atleten. Dat was in de tijd van de aanslag op Israëlische sporters in 1972 in München. De politie heeft hen die dag de hele wedstrijd begeleid.”

‘Smaakmaker van Breda’

Aan de wand hangt een immense poster. Het is een foto van Van Blerck zelf met het bijschrift ‘Smaakmaker van Breda’, een eretitel die hij kreeg voor zijn inzet voor de sport in Breda en omsteken. ,,Ik ben jarenlang trainer geweest bij diverse sportverenigingen”, zegt Van Blerck. ,,Bij AV Sprint Breda, AV Scorpio Oosterhout, dames handbal Rapid Oosterhout, KNLTB tennis district Zuid, Skivereniging Breda, scheidrechters KNVB Breda, hockeyclub Warande Oosterhout en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Nieuwe hartklep

De afgelopen jaren heeft zijn lichaam hem even parten gespeeld. In 2021 scheurde een pees van zijn bot na een ongelukkige val. Een jaar later werd een tumor ontdekt (en behandeld), en kreeg Van Blerck een nieuwe hartklep. Ook een dubbele longontsteking, een paar maanden later, hakte er conditioneel flink in. Momenteel is hij dagelijks bezig om opnieuw topfit te worden. En het gaat goed. ,,Ik wil niet opscheppen maar voor iemand van mijn leeftijd ben ik nog behoorlijk lenig.”