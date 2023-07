Sportvissers uit Laarbeek betrapt op vervoeren bedreigde palingen in emmer

Son maakt zich op voor een nieuwe editie van het IJsfeest: organisa­tie kan nog hulp gebruiken

SON EN BREUGEL - In 2020 ging het IJsfeest in het centrum van Son niet door. Door coronamaatregelen kon er niet geschaatst worden. In 2021 idem. In 2022 werd het winterse feest op de valreep geannuleerd. Dit jaar lijken de lichten op groen te staan.