Staking bij Fokker Elmo voor gelijke verhuisbonus: ‘Onbegrijpelijk dat directie ons ultimatum afwijst’

HOOGERHEIDE - Personeel van Fokker Elmo in Hoogerheide gaat over tot acties en stakingen nu moederbedrijf GKN Aerospace niet ingaat op een ultimatum voor een zelfde verhuisbonus als collega's van Fokker Landing Gear in Helmond.