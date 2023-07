Staking bij kartonfabrikant Smurfit Kappa aanstaande, bonden willen compensatie voor ‘onbetaald werk’

Afvalkampi­oe­nen geven goed voorbeeld: ze vullen grote zakken zwerfafval rond scholen

SINT-MICHIELSGESTEL - Tientallen kinderen van zes basisscholen in de gemeente Sint-Michielsgestel werkten zich dagen in het zweet om in de buurt van de scholen De Parel, de Wegwijzer, Herman Jozef, Kleine Beer, Bolster en Lambertusschool zwerfafval te ruimen. Woensdag reikte de kinderburgemeester prijzen uit aan de kinderen die het meeste afval inzamelden.