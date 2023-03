Staking legt plasticfabriek Sabic lam: ‘We voelen ons meer en meer sluitpost van de begroting’

Walter krabbelt overeind en staat weer achter de drukpers: ‘Ik zet mensen op het verkeerde been’

TILBURG - Het is een jaar geleden. Walter Kerkhofs (78) donderde van de trap, viel op zijn rug, zijn hoofd en lag twaalf dagen in het ziekenhuis, daarna revalideerde hij maanden in een zorgcentrum. Nu is de grafisch kunstenaar terug, met een expositie én een boek. ,,Ik ben alleen soms nog dizzy.”