Stapavond krijgt vervelende wending: Quinty's haar wordt afgeknipt tijdens hardstylefeest

TILBURG - Wat een leuke avond had moeten zijn, eindigde zaterdagavond voor de 19-jarige Quinty Bakker in een flinke domper. Tijdens een hardstyle-evenement bij Poppodium 013 heeft iemand een stuk van haar haren afgeknipt.

Ze kan het zondag nog steeds niet geloven. Samen met een vriendin was ze zaterdagavond aanwezig bij hardstyle-evenement ‘REACTiVATE’. Na twee uurtjes feesten hielden de meiden het voor gezien en gingen ze naar het huis van Bakkers vriendin. Daar kwamen ze tot de ontdekking dat er een flink stuk van haar haar miste. ,,Mijn haar is best lang, dus ik heb het niet doorgehad.”

Eenmaal thuis stelt ze haar moeder, Miranda Bakker-ten Bokkel op de hoogte van het incident. ,,Wat bezielt je om zoiets te doen?” Ze is minstens net zo verontwaardigd als haar dochter. ,,Hoe is het mogelijk dat iemand binnen is gekomen met een schaar? Het had nog veel erger af kunnen lopen.”

Na een mail naar 013 kregen de dames te horen dat er 3700 mensen aanwezig waren waarbij steekproefsgewijs is gefouilleerd. De vraag is alleen hoé de bezoekers zijn gecontroleerd. ,,Bij mij is er alleen even in mijn tasje gekeken", vertelt Bakker. ,,Maar een schaar kun je makkelijk onder je kleding of in je schoen verstoppen”, vult haar moeder haar aan.

Overigens was dit volgens de jonge Tilburgse niet de eerste keer dat er haren zijn afgeknipt tijdens een evenement bij 013. ,,Van vriendinnen begreep ik dat het ook een ander meisje overkomen is tijdens een concert.”

Gelukkig voor Bakker kon de kapper zondagmiddag al langs komen. ,,Er is zeker zo'n twintig centimeter afgeknipt, dus er moet nu nog een heel stuk af om dat gelijk te knippen”, zucht haar moeder. Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie. Ook heeft Bakker-ten Bokkel een oproep op Facebook gedaan om eventuele getuigen op te roepen. De dames hopen zo achter de dader te komen.

Mijndert Rodolf, hoofd communicatie bij O13, noemt het voorval 'verschrikkelijk'. ,,Het lijkt me geen normaal gedrag dat je het haar van iemand anders afknipt.”

Hij wijst erop dat omdat het om een hardstyle-evenement ging al een strenger fouilleerbeleid werd gehanteerd. ,,Er stonden vijf beveiligers die de bezoekers aan de deur controleerden. Het is niet mogelijk om iedereen volledig te doorzoeken.” Nog strenger fouilleren is volgens hem geen optie.

Het personeel van het popcentrum heeft het afknippen van het haar niet opgemerkt. ,,Maar dat hadden we ook niet kunnen zien. Er hangen vijf camera's en er waren 3700 mensen binnen.”

Volledig scherm Er is zo'n twintig centimeter van Bakkers haar afgeknipt. © Miranda Bakker-ten Bokkel