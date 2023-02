Start reconstructie N264 bij Uden vertraagd door extra onderzoek naar stikstof

Eigenlijk zou de provincie deze maand beginnen met het omhakken van een groot aantal bomen langs de N264 die moeten wijken vanwege de reconstructie van de weg. Dat wordt - net als de rest van de geplande werkzaamheden - voorlopig uitgesteld omdat de provincie op de pauzeknop heeft geduwd voor de N264 en nog drie andere wegen in Brabant.

Neerslag van stikstof

Aanleiding zijn de recente uitspraken van de hoogste rechter over stikstofdepositie bij grote (bouw)projecten. Als er zowel bij de aanleg als na voltooiing van een project sprake is van te veel neerslag van stikstof in een zogeheten Natura2000-gebied moet daar een aparte vergunning voor worden aangevraagd. De provincie laat op dit moment onderzoeken of dat voor het werk aan de N264 nodig is.

Volgens de woordvoerder van de provincie is niet te zeggen hoe lang dat onderzoek en daarmee het oponthoud gaat duren. Aannemelijk is echter dat het eerder om maanden dan weken zal gaan. Daarmee schuift ook het werk aan de drie rotondes in de N264 op. Het was de bedoeling om in april met de eerste rotonde N264-Wilhelminastraat te beginnen. Daarna zouden de rotonde Karrevracht en rotonde Velmolenweg aan de beurt komen.

Informatieavond in Uden

Ondanks het uitstel gaat de informatieavond over het werk aan de N264 op dinsdag 14 februari gewoon door. Belangstellenden kunnen die dag van 18.30 tot 20.30 uur binnenlopen bij wijkcentrum De Balans in Uden waar medewerkers van de provincie, gemeente en aannemer BAM tekst en uitleg geven over de reconstructie.

Buurt boos over afsluiting bij Vijverlaan.

Volledig scherm Het kruispunt Vijverlaan bij de nieuwe Aldi in Uden. Het is de bedoeling om de oprit naar de ventweg van de Velmolenweg, links op de foto, af te sluiten. Zeer tegen de zin van de buurtbewoners. © Hans van Alebeek

Een groep bewoners van de Velmolenweg in Uden heeft deze week al een overleg gehad omdat zij het oneens zijn met de voorgestelde verkeersoplossing in hun straat, indirect verband houdend met de ‘nieuwe’ N264. Provincie en gemeente willen bij de Vijverlaan een extra kruispunt met verkeerslichten maken om met name het verkeer van en naar de nieuwe Aldi goed te regelen.

Gedrocht bij de Vijverlaan

Daarbij is het de bedoeling dat aan de kant van de Vijverlaan de bestaande in- en uitrit naar de ventweg van de Velmolenweg wordt afgesloten waar onder andere een huisartsenpost en enkele gezondheidsinstellingen zitten. Volgens de plannenmakers is deze afsluiting nodig om verkeer van en naar de Aldi veilig af te wikkelen. Als bij de Vijverlaan opstoppingen ontstaan zou dat namelijk weer tot files kunnen leiden op de toekomstige kruising in de N264.

Naar de rechter

,,Maar het verkeerseffect van die Aldi is tot dusver bijna nihil”, zegt buurtbewoner Gerard van der Hoeven. Afsluiten is dus niet nodig en met een paar kleine aanpassingen kan alles blijven zoals het is, heeft hij de provincie en gemeente voorgehouden. Tevergeefs. De plannenmakers houden vast aan de afsluiting en een nieuw aan te leggen in- en uitrit, iets noordelijker. ,,Een gedrocht", aldus Van der Hoeven wat tot veel gevaarlijke verkeerssituaties zal leiden. De buurt gaat de afsluiting van de weg zeker bij de rechter aanvechten.