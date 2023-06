Starters kunnen voorrang krijgen bij nieuwbouwproject Erve Solms in Oirschot

‘Oliemanne­tje’ Daan Quaars stopt als wethouder in Breda: ‘Je moet een feest altijd op het hoogtepunt verlaten’

BREDA - Daan Quaars stopt in september als wethouder in Breda. De VVD-bestuurder gaat in december aan de slag als directeur van de Logistics Community Brabant (LCB). ,,Het is tijd voor een nieuwe uitdaging in een andere wereld.’’