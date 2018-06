Station Den Bosch twee maal ontruimd na bommelding en man met vuurwapen

Het arrestatieteam dat de man met het vuurwapen moest vinden was al in de buurt vanwege de eerdere melding van een bom. Die melding werd rond 19.30 uur gedaan. Een man riep in de trein dat hij een bom bij zich had en daarna ontstond het vermoeden dat hij zijn tas in de trein achterliet. De politie nam het zekere voor het onzekere en kwam massaal op de been. ,,Bij zo'n melding nemen we uiteraard geen risico’’, aldus de politie.



Explosievenverkenners van de politie en ook de Explosieven Opruimingsdienst EOD werden naar het station geroepen. De antiterreureenheid ging iets voor 20.30 uur zwaar bewapend het station in. Ook een arrestatieteam was aanwezig en het treinverkeer werd stilgelegd.