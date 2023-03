Steenbergen geeft geen geld aan Giro555: ‘Doneren moet van vrijwillige aard zijn’

Breeakker overvallen door voorkeurs­recht, gemeente wil eerste optie op koop

SON EN BREUGEL- Bewoners van de Sonse wijk Breeakker zijn ontstemd over het voornemen om in hun wijk het voorkeursrecht in te stellen en de zakelijke toon van de brief die ze hierover ontvingen. Op deze manier kan de gemeente straks vrijkomende huizen als eerste opkopen.