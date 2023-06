Stefanie van den Berg is de nieuwe fractievoorzitter van H&G Valkenswaard

Kermisex­ploi­tan­ten willen ook in voorjaar overnach­ten in de regio, maar waar?

De Nijmeegse voorjaarskermis wordt populairder: exploitanten zien er weer brood in. Die komen uit het hele land en zoeken in toenemende mate een slaapplek in de omgeving. Volgend jaar wordt daarom waarschijnlijk een traditie in ere hersteld: dan verblijven meerdere kermisexploitanten enkele dagen op één terrein in de omgeving.