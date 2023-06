Stefanie van den Berg nieuwe fractievoorzitter H&G

Fietsster botst met bestelbus op rotonde in Boekel, voor controle naar ziekenhuis

BOEKEL - Een fietsster is woensdagochtend op een bestelbus gebotst op een kruising in Boekel. Dat gebeurde toen het busje de rotonde van de Kerkstraat op reed. De vrouw raakte gewond en is voor een controle naar het ziekenhuis gebracht.