Steile trappen op het station in Tilburg: ‘Hier breken mensen hun nek’

,,Deze trap die keur ik in beginsel volledig af. Hier breken mensen hun nek!” Een wat oudere man die zijn leven lang architect is geweest, stoort zich mateloos aan de trap. Hij noemt het ontwerp amateuristisch. Dit had volgens hem nooit gebouwd mogen worden. ,,Veel te gevaarlijk.”

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Hoewel er in Tilburg volgens onderzoek niet meer mensen van de trap vallen dan elders in het land, zijn de meeste reizigers wel blij dat de trap binnenkort wordt aangepakt. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en als de treden iets langer zijn, dan is de kans om je te verstappen net iets kleiner.